Musikverein Harthausen/Scher zu Besuch bei Hansi Berger

Kürzlich an einem Wochenende reisten etwa 40 Personen mit dem Musikverein Harthausen ins Berchtesgadener Land. Am Freitag Nachmittag machte sich unsere Reisegruppe mit einem Bus des Reiseservice Hofmann auf den Weg. Im Hotel Rupertihof angekommen, wurden wir mit einem Abendessen begrüßt, bevor Hotelbesitzer und Entertainer Hansi Berger (siehe Foto) uns mit seiner Musik unterhielt.

Am Samstag sollte das Highlight des Ausfluges stattfinden. Wir fuhren zum Salzbergwerk nach Berchtesgaden, dort erkundeten wir das Bergwerk und erhielten eine tolle und informative Führung. Im Anschluss ging es weiter mit dem nächsten Programmpunkt: Auf etwa 1820 m ü. NHN besuchten wir das Kehlsteinhaus. Das Wetter meinte es gut mit uns und so konnten wir ein wunderschönes Bergpanorama vom Kehlsteingipfel genießen. Zurück im Hotel erwartete uns ein weiterer musikalischer Abend mit dem Duo Sunrise.

Am Sonntag stand der Besuch des berühmten Königssees an ‐ ein Muss für alle Musiker! Wir buchten eine Bootsfahrt und durften das bekannte Königssee-Echo eines Flügelhorns live miterleben. Nach einer langen Heimfahrt endete der Ausflug bei einem gemeinsamen Abendessen in der Krone auf dem Freudenweiler.