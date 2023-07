Musikalischer Nachwuchs gibt Konzert

Der musikalische Nachwuchs der Musikkapelle Feldhausen–Harthausen hatte mit großer Vorfreude und Spannung auf diesen besonderen Tag gewartet: ihrem Schülerkonzert in der St. Nikolauskirche in Feldhausen. Die Kinder und Jugendlichen, die ein Musikinstrument erlernen, musizierten dabei einzeln oder gemeinsam vor den vielen Besuchern. Mit dabei waren auch noch einige in Einzelunterricht befindliche Kinder von anderen Kapellen und auch eine kleine Nachwuchs–Geigenspielerin. Dietmar Pelz, Musikalischer Leiter der Musikkapelle, Koordinator der Jugendausbildung und Ausbilder für die Blechinstrumente, hatte den Tag perfekt organisiert und moderierte die einzelnen Kinder an. Diese zeigten eine super–tolle Leistung und sie stellten ihr bereits erlerntes Können in beeindruckender Weise unter Beweis.

Im Anschluss waren alle Besucher und die kleinen Künstler zu einem Stehempfang ins Bürgerhaus Feldhausen eingeladen. Dietmar Pelz und Gerhard Jaudas vom Vorstandsteam, bedankten sich mit tollen Überraschungen und kleinen Geschenken bei den insgesamt 27 Nachwuchs–Akteuren.