Motocross Schnuppertage des RRT–Scheer

Am Samstag, 5. August, konnten wir wieder unseren Motocross–Schnuppertag im Rahmen der Ferienprogramme der Gemeinde Krauchenwies sowie der Stadt Scheer durchführen. Insgesamt nahmen 29 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren teil. Aufgeteilt in drei Gruppen (zwei Mal morgens und ein Mal nachmittags), bekamen die angehenden Motocross–Piloten einen kurzen Einblick in die Technik und zeigten dann mit den 50ccm– beziehungsweise 65ccm–Motorrädern, unter Anleitung unserer Übungsleiter, ihr Können. Zum Abschluss bekam jeder Teilnehmer noch ein T–Shirt und konnte noch eine Runde mit dem Renn–Taxi über unsere gesamte Motocross–Rennstrecke drehen.

Parallel zum Motocross–Schnuppertag fand unser Motocross–Jugendlager vom 3. bis 5. August auf unserem Gelände in Göggingen statt. Bei zum Glück idealem Wetter und einer nahezu weltmeisterlich präparierten Strecke (vielen Dank an unsere Streckenprofis) konnten wir die 32 Kinder und Jugendlichen (davon zwölf Neulinge), im Alter von 4 bis 18 Jahren an den drei Tagen auf der Strecke begrüßen. Wir starteten am Donnerstag um 7.30 Uhr mit organisatorischen Themen sowie der technischen Abnahme der Motorräder. Die Trainer Steffen Leopold, Marjüs Harlacher, Nico Baumgärtner, Marlon Pehl sowie Michael und Claudio Bercher teilten die Teilnehmer in unterschiedliche Gruppen auf. Die „Beginner“ machten zunächst Trockenübungen, ehe es auf die Kinderstrecke ging. Die anderen Gruppen gingen mit den einzelnen Trainern zu unterschiedlichen Streckensektionen, wo sie unter Anleitung dann Fahrtechniken für Anlieger und Rillen sowie Kurvenlage, Bremsen et cetera trainierten. Am Abend folgte eine Präsentation „richtige Ernährung im Motocross–Sport“.

Am nächsten Tag wurden die einzelnen Teilnehmergruppen dann jeweils anderen Trainern und Sektionen zugeordnet. Die Übungen wurden auf das Springen über Tables, den Step up et cetera ausgeweitet. Am dritten Tag zeigten die Teilnehmer ihren begeisterten Eltern das Erlernte. Zum Abschluss ließen wir das Jugendlager bei einem gemeinsamen Grillabend ausklingen.

Auch dieses Jahr wurden wir von ernsten Verletzungen verschont, ein besonderer Dank gilt dem DRK Sigmaringendorf, dass uns drei Tage lang vor Ort betreute. Weiterhin bedanken wir uns bei allen Helfern und Sponsoren sowie dem ADAC Württemberg.

Sowohl das Ferienprogramm als auch das Jugendlager waren wieder tolle Veranstaltungen und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.