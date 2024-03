Moritz Unger siegt beim Sölden Gedächtnisrennen

Moritz Unger vom Ski-Club Stetten a.k.M. siegt beim Sölden Gedächtnisrennen in Mellau und wird Baden-Württembergischer Jugendmeister im Riesentorlauf

Am vergangenen Wochenende wurde das Sölden Gedächtnisrennen in Mellau/Bregenzerwald ausgetragen. Im 1. Riesenslalom des Tages siegte M. Unger in der Klasse U 21 und wurde Baden-Württembergischer Jugendmeister auf der Rennstrecke am Wildgunten im Skigebiet Mellau.

Beim 2. Riesentorlauf des Tages wurde der Schwäbische Meistertitel vergeben. Auch hier siegte Moritz Unger in seiner Klasse auf der 1070 m langen Strecke.

Das Sölden Gedächtnisrennen wird seit dem Seilbahnunglück am Rettenbachgletscher 2005 alljährlich durch die Vereine des ehemaligen Bezirkes Schwarzwald im Schwäbischen Skiverband durchgeführt, der 6 junge Nachwuchsläufer bei diesem Unglück verlor.