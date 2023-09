Zweiter Alm-Abtrieb der Narrenzunft Zenka-Rälle

Im vergangenen Jahr war es die Narrenzunft Zenka-Rälle, die auf die Idee kam, einen Viehscheid in Moosheim ins Leben zu rufen. Ohne genau zu wissen, wie das ablaufen wird und vor allem wer mit welchem Viehzeug daran teilnimmt, ließ man alles auf sich zukommen.

Doch bald hatte sich gegen Abend der Klosterhof gefüllt, mit allem, was zu einem zünftigen Viehscheid gehört und das viel abwechslungsreicher, als es bei den Traditionsveranstaltungen im Allgäu der Fall ist. Ob Groß- ob Kleinvieh, Schafe, Ziegen und Hühner, es war alles am Start, was mit auf den Marsch durch Moosheim ging. Dabei säumten viele Zuschauer die Straße und hatten ihre Freude an dem nicht alltäglichen Alm-Abtrieb.

Dies bewog die Narrenzunft dazu, auch in diesem Jahr einen Viehscheid zu inszenieren und zwar am Samstag, 30. September, um 18 Uhr. „Wir planen dabei den gleichen Ablauf wie im letzten Jahr. Sollte der Besucheransturm dann wieder so groß sein, können wir ja im nächsten Jahr eine Schippe drauflegen“, so Frank van Beek von der Narrenzunft. Auftrieb ist ab 17.30 Uhr im Klosterhof neben der Kirche. Sicher wird dabei die „Streisleberg-Kapelle“ mit am Start sein, die den Viehabtrieb anführt.

Großvieh und Kälber gehören dazu. Aber auch Schafe und Ziegen werden mit ihren zünftig gekleideten Schäferinnen und Schäfern am Umzug teilnehmen. Wenn alles klappt, wird auch ein Esel mitgeführt, je, nachdem, wie er Lust auf den Marsch hat. Ganz wichtig dabei auch das Kleinvieh und -Getier. Neben Stallhasen wird vor allem ein „Henna“-Wagen mitgeführt.

Beim Viehscheid geht es den Kirchenbuckel hinunter Richtung Hauptstraße. Der Zug bewegt sich dann Richtung Engenweiler zum Zielpunkt. Dies wird wiederum der Saustall von Hans Wetzel sein, wo sich der Umzug auflöst und dann die Tiere in ihren Stall zurück geführt werden. Für die Gäste bietet die Narrenzunft wieder eine Bewirtung an. „Wir haben diesmal rote und weiße Würste vom Grill parat und natürlich dürfen die Feuerwürste nicht fehlen“, so Frank van Beek. Neben Bier wird heuer aber vor allem Most, weiß oder rot, ausgeschenkt. Wer es etwas „dünner“ mag, kann sich auch ein Mostschorle munden lassen.