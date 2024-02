Immer kurz bevor die Arbeit auf den Feldern wieder losgeht, treffen sich die Fleckviehzüchter der Region im Bürgersaal in Moosheim zur Jahresversammlung des Fleckviehzuchtvereines Bad Saulgau/Riedlingen, um sich über die Vereinsaktivitäten auszutauschen, aber auch sich fachlich fortzubilden.

Mit dabei waren die Vertreter der Rinderunion Baden-Württemberg, der Milchwerke Schwaben, des Bauernverbandes, Kollegen der Nachbarschaftsvereine und die Zuchtwarte, die der Vorsitzende Edwin Schelkle begrüßte.

Positive Bilanz trotz extremer Wetterbedingungen

In seinem Bericht bezeichnete Schelkle 2023 als ein Jahr der extremen Wetterbedingungen, das dem Berufsstand allerhand abverlangt habe. 45 Mitgliedsbetriebe mit 3972 Herdbuchkühen sind das Rückgrat des Zuchtvereines, über den die Geschäftsführerin Gwendolin Keinarth-Sauter in ihrem Geschäfts- und Jahresbericht Rechenschaft ablegte.

Es ist nicht nur der Diesel, der für Ungemach aus Berlin sorgt. Gerald Autenrieth

RBW-Zuchtleiterassistent Gerald Autenrieth bestätigte dem Zuchtverein in seinem Bericht „Aktuelles aus der Fleckviehzucht“ eine weitere positive Leistungsentwicklung und sehr gute züchterische Leistungen. So führt der Zuchtverein das Ranking bei den Herdenleistungen landesweit an.

Dies bestätigten auch die landesweiten Top-Ten-Plätze einiger Züchter bei den Zuchtdisziplinen Herdenleistung, Jahresleistung und Lebensleistung - darunter Kuh „Kessi“ aus dem Stall Alfred Berger, Mieterkingen, mit der höchsten Lebensleistung von 152.697 Litern Milch.

Kuhzüchter beklagen Gängelung

Beim Oberschwäbischen Fleckviehtag 2023 dominierte der Zuchtverein Bad Saulgau/Riedlingen. Als „Festspiele der Baden-Württemberger Züchter“ bezeichnete Autenrieth die Deutsche Fleckviehschau im bayerischen Miesbach, bei der nicht nur alle vorgestellten Kühe in die Wertung kamen, sondern sich auch die Jungzüchter wie Max Hartmann erfolgreich präsentierten.

Die erfolgreichen Züchter zeichnete Autenrieth mit den Leistungsplaketten von Bronze bis Gold aus. Weitere Schwerpunkte seines Vortrages waren die Vermarktung und Auktionen, aktuelle Veterinärfragen sowie Empfehlungen und Informationen zum Anpaarungs- und Zuchtprogramm.

„Es ist nicht nur der Diesel, der für Ungemach aus Berlin sorgt, sondern die Gängelung durch Vorgaben und Vorschriften“, sagte der RBW-Zuchtleiterassistent. Als Beispiel nannte er die anstehende Novellierung des Tierschutzgesetzes mit Inhalten wie die „Qualzucht“ und das Verbot der Anbindehaltung. Zuchtwertschätzung für Klauengesundheit, hornlos züchten und die Förderung von gesextem Sperma waren die weiteren Themen für die Züchter.

Kreisbauernverband distanziert sich von Eskalation in Biberach

Waren die Vorkommnisse am Aschermittwoch in Biberach nur ein Randthema, bezog der stellvertretende Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Biberach-Sigmaringen Siegfried Lutz in seinem Grußwort eindeutig Stellung.

„So sehr ich mich über die große Einigkeit der Berufskollegen bei den Protestaktionen gefreut habe, so sehr haben mich die Ereignisse in Biberach mit den einhergehenden Hass- und Gewaltexzessen erschüttert. Diejenigen Berufskollegen, die sich an dieser Aktion beteiligt haben, haben dem Berufsstand einen Bärendienst erwiesen“, bewertete Lutz die Vorfälle, die er selber als Augenzeuge erlebt hat.

„Wir müssen auch vom Bauernverband her vorsichtig sein, dass wir den Zuspruch und die Solidarität der Bevölkerung nicht verspielen und nicht durch Trittbrettfahrer unsere Anliegen verunglimpfen lassen“, warnte Lutz. Der Beifall bewies, dass dies ganz im Sinne der anwesenden Berufskollegen ist.

In einem weiteren Grußwort informierte Manfred Nothacker von den Milchwerken Schwaben über die Entwicklungen am Milchmarkt .Nach dem Mittagessen, natürlich Rinderbraten, informierte Roland Poppler von „Sano - Moderne Tierernährung“ über den „Einfluss der Grundfutterverdaulichkeit auf Milchleistung und Tiergesundheit“.