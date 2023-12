Ganz schön dreist: Innerhalb von zwei Wochen sind 16 Einbrüche oder versuchte Einbrüche in Moosheim und Kleintissen zur Anzeige gebracht worden. Der bislang unbekannte Täter brach in Wohnhäuser, Werkstätten und Vereinsheime ein. „Die Ermittlungen sind am Laufen“, sagt Christian Sugg, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Großer Sachschaden

Die Einbruchserie begann in der Nacht auf 18. November, als der Täter in Moosheim Türen oder Fenster gewaltsam aufbrach, um in die Gebäude einzusteigen, in denen er es so wie im Clubhaus des Schäferhundevereins offensichtlich auf Bargeld abgesehen hatte.

Eine Woche später war der Einbrecher erneut nachts unterwegs - und erneut brach er in das Vereinsheim des Schäferhundevereins ein. „Er hat einen großen Sachschaden angerichtet“, sagt Melanie Straub, stellvertretende Vorsitzende des Schäferhundevereins.

Das erste Mal sei der Einbrecher - der offenbar keine Komplizen hat - durch das Küchenfenster eingestiegen, beim zweiten Mal habe er die Balkontür aufgebrochen.

Über Sicherheit nachdenken

Der Schäferhundeverein habe sich gewundert, dass der Täter ein zweites Mal eingebrochen sei, nachdem er beim ersten Mal die Schränke durchsuchte und ohne Beute abgehauen war.

Bei uns gibt es doch gar nichts zu holen. Melanie Straub

Selbst herumstehende, volle Flaschen habe er stehen lassen. „Bei uns gibt es doch gar nichts zu holen“, so Straub. Für die Mitglieder sei dies keine einfache Situation. „Wir wollen jetzt überlegen, wie wir in Zukunft unser Vereinsheim besser absichern können“, ergänzt Straub.

Der Täter steigt auch ins Clubheim des Schäferhundevereins ein. Foto (Foto: Verein )

Moosheims Ortsvorsteher Alfons Reuter ist seit dem Beginn der Einbruchserie mit vielen Bürgern ins Gespräch gekommen. Schließlich gibt es in Moosheim kein anderes Thema mehr, nachdem in das Backhaus, in mehrere Wohnhäuser und in eine Werkstatt eingebrochen wurde.

Wieder entstand ein großer Sachschaden. „Mir ist das unerklärlich“, sagt Reuter, der hofft, dass der Täter so schnell wie möglich gefasst wird, weil doch viele Bürger in Sorge seien. „Alle im Ort sind sehr vorsichtig geworden.“

Auch in Marbach unterwegs

Erst vergangene Woche wurde der vermeintliche Einbrecher wieder gesehen - dieses Mal in Kleintissen. „Er wurde von einer Bewohnerin angesprochen und ergriff sofort zu Fuß die Flucht“, so Reuter. Doch der Einbrecher machte weiter, war am nächsten Abend erst in Moosheim und dann im Herbertinger Teilort Marbach auf Achse.

Die Polizei versucht alles, was sie kann. Alfons Reuter

Dort sei er nach Informationen unserer Redaktion mit einer Taschenlampe um ein Bauernhaus geschlichen, wurde wieder gesehen, sodass er erneut zu Fuß abhaute. Auch Alfons Reuter ist sich sicher, „dass der Einbrecher nur Bargeld will“. Reuter geht ebenfalls von einem Einzeltäter aus, der schwarze Kleidung trägt und wohl noch nicht einmal volljährig sein soll.

Polizei fährt vermehrt Streife

Die Polizei würde - so Reuter - vermehrt Streife fahren und sofort kommen, wenn sie gerufen werde. „Die Polizei versucht alles, was sie kann“, ergänzt der Ortsvorsteher. Laut Auskunft der Polizei beträgt die Höhe des Diebesguts einen etwa dreistelligen Bargeldbetrag und ein Mobilfunkgerät.

Zur Einbruchserie will sich die indes die Polizei nicht näher äußern - aus ermittlungstaktischen Gründen. Den Bewohnern rät die Polizei, ihre Türen und Fenster möglichst gut zu verriegeln und bei Auffälligkeiten sofort die Polizei zu verständigen.