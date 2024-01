Einfach sich auf die fünfte Jahreszeit einstimmen, Spaß miteinander zu haben und auf eine tolle Fasnet anzustoßen, das war am Samstag wieder das Ziel im Klostergebäude in Moosheim. Hierzu lud der Verband Alb-Bodensee - oberschwäbischer Narrenvereine an gewohnter Stelle ein, der seine Mitgliedszünfte aus neun Landkreisen rekrutiert. Ein letztes Mal steht Raphael Osmakowski-Miller für die Dorauszunft auf der Bühne, bevor er Bürgermeister von Bad Saulgau wird.

Präsident freut sich auf Fasnetszeit

Präsident Uli Hennes aus Neufra/Donau und sein Präsidium hatten sich hierzu auch die früheren Weggefährten aus dem Gremium vom VAN und die Abordnungen der ARGE südwestdeutscher Narrenvereine eingeladen, als Zeichen der Verbundenheit und guter Freundschaft untereinander.

„Gott sei Dak, es ist soweit: jetzt beginnt die Fasnetszeit. Darauf ein dreifaches Narri - Narro“, so stimmte Präsident Uli Hennes das ganze Auditorium auf die anstehende Fasnet-Kampagne sein. Er war es aber auch, dem bewusst war, dass man dankbar dafür sein soll, sich in heutiger Zeit in so geselliger Runde treffen zu können.

Dann rief er Ehren-Präsident Siggi Burgermeister und ehemalige Präsidiumsmitglieder zu sich. Sie, die alle maßgeblich am Aufbau des Verbands mitgewirkt und damit den Grundstein für den VAN gelegt haben, gelte es Dank und Anerkennung auszusprechen.

Es ist so toll, einmal wieder am Pult zu stehen und den Beginn der Fasnet zu feiern. Frank Riegger

Aber auch Bad Saulgaus Ehrenzunftmeister Frank Riegger und die Zunfträte Schattmann und Schneider kamen zu Ehren. „Es ist so toll, einmal wieder am Pult zu stehen und den Beginn der Fasnet zu feiern“, so Frank Riegger. Ein tolles Bild dann im Klostergebäude, als alle Abordnungen der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Narrenvereine aufzogen.

Osmakowski-Miller wird Bürgermeister in Bad Saulgau

„Als designierter König von Sulga“ und Noch-Zunftmeister der Dorauszunft Saulgau habe Raphael Osmakowski-Miller immer das Recht, hier an dieser Stätte aufzutreten, doch wann er an der Reihe sei, das werde ihm dann schon noch gesagt.

Dieser wunderte sich, dass er so wenig Stimmen bei der Bürgermeisterwahl vom Kloster Sießen erhielt.„Dabei ist die Chefin doch in der Schule neben mir gesessen“. Doch dann war er es, der gleich lautstark mit den verschiedenen Narrenrufen gleich mal Stimmung ins Publikum brachte, das nicht unbedingt darauf wartete, dass der Saulgauer Zunftmeister seinen Lieblingswitz vom „“chäufele und Eisel“ erzählt, wobei es sich geschnitten hatte.

Da Präsident Uli Hennes ja noch ein paar Rindviecher hält und daher zu spät zum 11. November nach Saulgau kam, war dies Anlass genug für den Saulgauer Zunftmeister, ein Lied auf ihn zu dichten. „An den Ufern des Röthenbach-Rivers“ und dann lautstark den Refrain von den Narren gesungen: „Bin ja nur ein Cowboy“. Der designierte Bad Saulgauer Bürgermeister drohte, dass er auch weiterhin nach Moosheim kommt.

Vom Ordenskapitel wurden dann noch Ehrungen ausgesprochen. Den Verdienstorden in Bronze bekam Michael Kessel als Braunenweiler, Silber für Steffen Henne aus Bavendorf, Gold für Stefan Vochatzer aus Bolstern, zugleich auch Vize-Präsident. Zum Ehrennarr wurde Harald Paschen aus Völlkofen ernannt. Narrentreffen von Verbandsmitgliedern finden statt: am 12. Januar in Mühlhofen, 13. Januar Wilsingen, 20. Januar Neufra/Donau und 27. Januar Weissensberg ein Nachtumzug.