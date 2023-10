Pfarrkirche Moosheim erstrahlt in neuem Glanz

Mit der Sanierung der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Moosheim, ist auch das letzte Gotteshaus der Bad Saulgauer Teilgemeinden zu einem schmucken, sakralen Kleinod hergerichtet worden. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich wurden Teilsanierungen durchgeführt, ohne dabei das Grundkonzept der Kirche zu verändern. Am Sonntag, 8. Oktober, feiert die Pfarrgemeinde Moosheim mit den Teilgemeinden Groß- und Kleintissen sowie Nonnenweiler Erntedank. Hier öffnet das sanierte Gotteshaus seine Pforten und dann können die Gläubigen der Pfarrgemeinde wieder „ihre“ Kirche in Besitz nehmen.

„Zur rechten Zeit sind wir nun die Innen- und Außensanierung der Moosheimer Kirche angegangen“, so Dekan Peter Müller. Betritt man nun das Kircheninnere, dann fallen einem gleich die zwei neuen Kirchenfenster auf der Westseite auf, die der Künstler Rudolf Kurz aus Ellwangen geschaffen hat. Auf einem Fenster sind die zwei Paradiesbäume und auf dem andern die Himmelsleiter abgebildet. Alles in warmem Gelb gehalten und jeweils mit einer blanken Stelle bedacht. So entsteht hier ein helles, warmes Licht, das in die Kirche erstrahlt.

Dazwischen wurde die „Schmerzhafte Mutter Gottes“, eine Pieta, anstelle des bisherigen Beichtstuhls platziert, so ergibt das Ganze ein harmonisch-sakrales Ensemble. Darüber die Empore, die mit einem neuen Fußboden belegt wurde. Im Kirchenschiff wurden die Bodenbretter abgeschliffen und darauf wurde wieder das alte, barocke Gestühl gesetzt. Ein Blick auf das Deckenbild aus dem 19. Jahrhundert zeigt nun, wie das ganze Kunstwerk in seiner Farbenpracht erstrahlt und auch der Farbkranz entlang der Decke wurde freigelegt. Mit einem zarten Rot lenkt er den Blick unwillkürlich auf das Deckengemälde.

Im Altarbereich wird der Tabernakel flankiert von den Heiligen Peter und Paul und auch der Kirchenpatron Johannes befindet sich wieder an seinem angestammten Platz. Für die Bruder-Klaus-Relique wurde eine Nische geschaffen, die somit einen passenden und würdigen Platz in der Kirche gefunden hat. „Von Saulgau kommen noch ein paar Heilige als Leihgabe in die Kirche, sodass damit ein abgerundetes Bild entsteht“, so Pfarrer Peter Müller. Die „größte Baustelle“ bei der Renovierungsmaßnahme waren die Sakristei und der Ministrantenraum, die komplett saniert und mit neuem Mobiliar ausgestattet wurden. Von der Sakristei aus werden auch die neue Heizung und die kontrollierte Fensteröffnung gesteuert.

Ein größerer baulicher Aufwand war am Kirchturm notwendig, denn die Störche nahmen die ganze Turmspitze in Beschlag, was nicht ganz ungefährlich war in Bezug auf die kleinen Zinnen. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Storchen-Fachleuten wurde eine einvernehmliche Lösung gefunden, sodass auch weiterhin Storchenpaare auf der Turmspitze brüten können. Für diese Arbeiten wurde der Turm gänzlich eingerüstet und in diesem Zug zugleich auch das ganze Kirchenschiff.

Auf der Westseite des Gotteshauses wurden erhebliche Schäden am Putzwerk festgestellt, die beseitigt werden mussten. „Es war eine logische Folgerung, dass wir dann der ganzen Kirche einen hellen, weißen Anstrich verpassten“, so Dekan Peter Müller. Er ist auch erfreut, dass die Diözese einen stattlichen Betrag zur Sanierung der Moosheimer Pfarrkirche beisteuerte. Rücklagen und weitere Spenden sollen weiter zur Finanzierung mithelfen. „Nicht zu vergessen die vielen Eigenleistungen von Mitgliedern der Pfarrgemeinde Moosheim“, so Inge Mangler, der gewählten Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats.