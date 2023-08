Backtag für Kinder in Moosheim

„Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen“ — Dieses bekannte Kinderlied wurde beim Backtag für Kinder in die Tat umgesetzt. Zwar wurde kein Kuchen gebacken, dafür Pizza, Seelen, Wecken und als süßes Teil Zimt– und Zuckerschnecken. Eingeladen hatte dazu das Backteam Moosheim.

Groß war das Interesse an diesem Ferienprogramm. Erstmals in ihrer 34–jährigen Tätigkeit als Backfrau hatte Helga Hummler soviel kleine Helferinnen und Helfer im Backhaus im Klostergebäude. Angela Herrmann, die Ideengeberin dieses Ferienprogramms, Lotte Forstenhäusler und Manfred Hummler hatten alle Hände voll zu tun, um die 31 Kinder in die Geheimnisse des Backens einzuführen und Anleitung beim Selbermachen zu geben. Im ersten Schritt durften die Kinder zuschauen, wie mit Hilfe der großen Knetmaschine Brotteig entsteht. Danach hieß es selber anpacken. Aus einem Teigling und mit Hilfe von Zutaten durften die jungen Bäckerinnen und Bäcker als erstes eine Pizza selber machen. Mit viel Spaß und teilweise mit der Vorerfahrung aus der elterlichen Küche ging es ans Werk. Entsprechend unterschiedlich und nach den eigenen Vorlieben beim Pizzabelag war das Ergebnis. Im Backofen gebacken, durfte jedes Kind sein eigenes Erzeugnis in der Pause verzehren.

Trotz sommerlicher Wärme ging das Backen weiter und die kleinen Bäckerinnen und Bäcker formten Seelen, Wecken und als eine leckere Alternative Saitenseelen sowie die begehrten Hefezöpfe, so dass am abendlichen elterlichen Vespertisch in Moosheim und Tissen die Kinder ihr Selbstgebackenes auftischen konnten. Als Dankeschön gab es vom Backteam dann noch mit Zimt-/Zuckerschnecken eine süße Zugabe. Eine sehr willkommene Zugabe gab es auch von Finkbeiner–Getränke, die mit ihrer Limo–Spende dafür sorgten, dass die Kinder keinen Durst zu leiden hatten.

Am Ende des Backtages, waren die Kinder rechtschaffen müde, aber auch stolz was sie selber gemacht haben. Das Backteam freute sich über das rege Interesse bei diesem ersten Backtag für Kinder und die vielen positiven Rückmeldungen, so dass eine Weiderholung im nächsten Jahr bereits fest geplant ist.