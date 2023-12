Mitgliedsbeitragserhöhung

Bisher hatte der Sportverein den niedrigsten Sportvereins-Mitgliedsbeitrag in Baden-Württemberg. Nachdem die Kosten an allen Fronten steigen und auch weiter noch steigen werden, konnten auch wir diesen niedrigen Mitglieder-Beitragssatz nicht mehr halten. Aktuell hatten wir bei aktiven Vereinsmitgliedern einen Verlust gemacht. Der Betragssatz wird nunmehr um 5 Euro pro Mitglied erhöht. Dieser beträgt dann ab dem 1. Januar 2024 für Kinder/Jugendliche bis 17 Jahren: 10 Euro. Für Erwachsene/Jugendliche ab 18 Jahren: 15 Euro. Der Familienbeitrag (beide Elternteile und alle Kinder/Jugendliche bis 17 Jahren) beträgt 40 Euro. Der Maximalbetrag pro Familie beträgt 60 Euro (hier sind alle Familienmitglieder enthalten, die in einem Haushalt wohnen). Nach dieser Beitragserhöhung haben wir immer noch einen der niedrigsten Beiträge für Sportvereine in Baden-Württemberg!

