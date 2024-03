Mitgliederversammlung FC Blochingen 1927

Am Samstag, 09. März, hielt der FC Blochingen seine diesjährige Mitgliederversammlung im Greutle ab. 1.Vorstand Roland Erath übernahm die Regie und berichtete vom vergangenen Geschäftsjahr. Ein hektisches Jahr liegt hinter dem Verein und auch in diesem Jahr stehen wieder einige Projekte an.

Roland Erath berichtete über die verschiedenen Arbeitseinsätze, die über das Jahr absolviert wurden und erinnerte alle daran, dass diese nur weiterhin so funktionieren würden, wenn alle an einem Strang ziehen. Mit M. Max startete man nach einem überraschendem 2. Platz unter Interimstrainer D. Brändle beim Stadtpokal 2023 in Rulfingen in die aktuelle Saison. Zur Winterpause trennte sich M. Max berufsbedingt vom FC Blochingen. D. Brändle übernimmt als erneut Trainer. Kassier Pascal Fuchs konnte von einem recht guten Jahr mit einem positiven Abschluss berichten. Die AH konnte 2023 bereits den dritten Stadtpokalsieg in Folge verzeichnen.

Ziel 2024 ist es, die Siegesserie aufrecht zu erhalten. Die Jugend spielt in allen Altersklassen in einer Spielgemeinschaft mit Mengen und den Teilorten. Jugendleiter Stefan Knaus appellierte an alle Spieler der aktiven Mannschaft, wie wichtig es sei, dass die Jugendspieler von den aktiven Spielern motiviert werden. Es sei auch von Vorteil, wenn sich hier noch der ein oder andere Spieler als Jugendtrainer melden würde. Nach einer kurzen Pause wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Anschließend standen die Wahlen an. Der 1. Vorstand Roland Erath wurde in seinem Amt einstimmig wieder gewählt. Kassier Pascal Fuchs legte nach sieben Jahren sein Amt nieder. Als neuer Kassier wurde Michael Rimmele einstimmig gewählt. Jugendleiter Stefan Knaus wurde in seinem Amt einstimmig bestätig. Benjamin Theurer verlässt den Spielausschuss. Die Position wurde nicht neu besetzt. Somit setzt sich der Spielausschuss folgt zusammen: Benjamin Rauch, Christoph Weiß und Dennis Rapp. Der Vereinsausschuss, bestehend aus Christian Baumgärtner, Fabian Zimmerman, Deniz Brändle und Patrick Schönenberger bleibt bestehen. Somit sind alle Posten in der Vorstandschaft und im Ausschuss besetzt. Als Dank für Ihre Amtszeit und Mitarbeit erhielten Pascal Fuchs und Benjamin Theurer Präsente und wurden vom Ausschuss verabschiedet.

Bevor die harmonische Sitzung zu Ende war, wurde noch das traditionelle FC Lied gesungen.