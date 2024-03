Mitgliederversammlung des VdK Ortsverband Bad Saulgau

Die Vorstandschaft hat nach dem plötzlichen Tod des 1. Vorsitzenden Franz Blumer den VdK Ortsverband Bad Saulgau mit vereinten Kräften weitergeführt. Die stellv. Vorsitzende Rosi Schorr konnte in der Versammlung eine stattliche Anzahl Mitglieder und Gäste begrüßen. In ihrem Bericht stellt Frau Schorr die bisher geleistete Arbeit vor. Aus den einzelnen Berichten war ersichtlich, dass die Arbeit des Ortsverbandes weiterhin gut funktioniert. Nachdem Bericht der Kassiererin konnte der Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller die von den Revisoren empfohlene Entlastung guten Gewissens vornehmen.

In seinem Grußwort gab er einen Einblick in sein Leben und seine Beweggründe, in Bad Saulgau Bürgermeister zu werden und was er für die Stadt erreichen möchte. Er erläuterte auch, warum eine Institution wie der Sozialverband VdK für die Bürger notwendig ist. Diese Aussage bekräftigte er anschließend durch Mithilfe bei der von Rosi Schorr vorgenommenen Ehrung langjähriger Mitglieder. Sie konnte drei Mitglieder für 25 Jahre und 19 Mitglieder für 10 Jahre Mitgliedschaft ihren Dank aussprechen. Leider beendet die Kassiererin zum Jahresende ihr Amt und zum gleichen Zeitpunkt beendet auch ihr Mann seine Arbeit als Beisitzer für den VdK. Erfreulicher Weise haben sich weitere Beisitzer gefunden. Neben der Aufgabe, das Amt der oder des 1. Vorsitzenden neu zu besetzen, ist jetzt der Ortsverband auf der Suche nach einem Nachfolger/in der scheidenden Kassiererin.

Wichtige Termine sind das Sommerfest am 26. August, das bevorstehende 75 Jahr Jubiläum des Ortsverbandes Bad Saulgau am 12.Oktober 2024 und die Teilnahme beim Sommerferienspaß für Kinder. Dies bedeutet für die Vorstandschaft den vollen Einsatz.