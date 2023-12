Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Mengen

Die Kolpingsfamilie Mengen hat zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung am 30. November um 19 Uhr neben ihren Mitgliedern auch die Mitarbeiterinnen und Fahrer der Mengener Tafel -Martinslädle- in das Gasthaus Sonne eingeladen. Vorsitzender Herbert Schlieske eröffnete die Versammlung. Zu Beginn wurde eines langjährigen verstorbenen Mitglieds der Kolpingsfamilie gedacht. In seiner Zusammenfassung berichtete Schriftführer Dieter Arnold über das abgelaufende Vereinsjahr, das geprägt war von der großen Anzahl von Kundinnen und Kunden verschiedener Nationen, die im Martinslädle zum Einkaufen kommen. Dank der reichlichen Abgabe durch die örtlichen Bäckereien und Discounter konnten alle Kunden mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs versorgt werden. Auch diverse Eier- und Nudelspenden konnten abgegeben werden. Kassier Stefan Pfau konnte berichten, dass die getrennten Kassen von Kolping und Mengener Tafel finanziell gut dastehen.

Die Kassenprüfer Michael Vogel und Gabriele Schmölz bestätigten die tadellose Kassenführung. Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft wurde von Kolpingmitglied Martin Klawitter vorgenommen.

In diesem Jahr konnten wieder mehrere Kolpingmitglieder für eine langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Es waren dies für 25 Jahre Margit Franchini, für 50 Jahre Hans-Jürgen Lehleiter, Hermann Lehleiter und Hermann Wetzel. Für 60 Jahre Mitgliedschaft.

Wolfgang Beller und für 70 Jahre Paul Rogg. Vorsitzender Herbert Schlieske bedankte sich bei den Vereinsjubilaren für deren langjährige Treue zur Kolpingsfamilie Mengen mit einer Urkunde und einem Geschenk.

In seinem Schlusswort bedankte sich Herbert Schlieske bei allen, die sich in der Kolpingsfamilie und besonders im Tafelladen engagieren. Sein besonderer Dank der Leiterin der Mengener Tafel, Corneilia Schneider, die sich der ganzen Organisation annimmt.