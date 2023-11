Mitgliederversammlung 2023

Am Donnerstag, den 16.11.2023 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde & Förderer der Städtischen Musikschule Sigmaringen in der Aula der Musikschule Sigmaringen statt. Nach der Begrüßung legte der Vorstand mit dem Bericht über die Vereinsaktivitäten aus dem vergangenen Jahr und dem Finanzbericht 2023 Rechenschaft ab und wurde, nachdem die Kassenprüfung eine einwandfreie Beleg- und Kassenführung festgestellt hatte, von der Mitgliederversammlung einstimmig entlastet.

Jörg Müller stellte sein Amt als Kassierer zur Wahl, welches mit Friedrich Strahl neu besetzt werden konnte. Der gesamte Vorstand bedankte sich herzlich für das große Engagement und die außergewöhnlich gute Arbeit bei Jörg Müller, welcher weiterhin dem Verein als Mitglied verbunden sein wird.

Turnusmäßig stand die Wahl des Schriftführers an. Anja Leich stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Susanne Fuchs, die bisherige Kassenprüferin, legte ihr Amt nieder. Auch ihr dankte man für ihr Engagement und ihre Unterstützung. Als neue Kassenprüfer konnten Johannes Maier und Benjamin Krämer gewonnen werden. Beide wurden einstimmig gewählt. Als Beisitzer wurden Jürgen Keppeler, Thomas Goos und Yvonne Dreher ebenfalls einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Der Förderverein der Musikschule konnte durch verschiedene Aktivitäten seine Mitgliederzahlen im letzten Jahr um ca. 38 % steigern. Aktuell unterstützen 112 Personen den Verein. Ziel ist es, noch mehr Menschen von der Mission des Vereins zu überzeugen, um Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Freude am (gemeinsamen) Musizieren zu vermitteln und zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden von Ulrich Maier und Wolfgang Gebhart einige neue Projekte/Aktivitäten für 2024 vorgestellt, die der Verein in Zusammenarbeit mit der Musikschule und auch der Stadt Sigmaringen kurz- bzw. mittelfristig umsetzen wird.

Der Versammlungsleiter schloss die Versammlung um 21:30 Uhr.