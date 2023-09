Mitglieder des TC Sigmaringen fahren tolle Erfolge ein

Einige Mitglieder des TC Sigmaringen haben super Erfolge zu verzeichnen. Fabio Wörner wird Deutscher Jugendmeister der Junioren U12, Dennis Kautz verteidigt seinen Titel beim TC Mengen Ablach Cup und Hermann Linke, einer der ältesten Mitglieder des TC Sigmaringen, belegt bei den Deutschen Tennismeisterschaften bei den Herren 80 einen hervorragenden dritten Platz.

Fabio Wörner trat beim 46. Nationalen Deutschen Jüngsten–Tennisturnier 2023 bei den Junioren U12 im Einzel an. Nach einem klaren 6:1/6:1 Sieg in der ersten Runde schlug er als Ungesetzter im Turnier im Achtelfinale den als Dritten Gesetzten mit 6:1/4:6/10:7. Im Viertelfinale konnte er sich mit 7:5/6:3 durchsetzen und zog ins Halbfinale ein, in welchem er sich nach einem knappen Match im Matchtiebreak mit 6:2/2:6/10:6 durchsetzte.

Im Finale holte er sich mit einem finalen Ergebnis von 6:3/1:6/10:8 die Meisterschaft und wurde Deutscher Jugendmeister der U12.

Dennis Kautz schlug beim neunten TCK Satellite CUP powered by Intersport Dietsche bei den Herren im Einzel Milo Leonberger, welcher derzeit die Nummer 589 der Deutschen Rangliste belegt. Neben diesem großartigen Erfolg verteidigte Dennis zudem seinen Titel beim TC Mengen Ablachcup.

Als an zweiter Stelle Gesetzter startete Dennis in das Turnier mit einem klaren Ziel: seinen Titel vom vorangegangenen Jahr zu verteidigen. In der ersten Runde, dem Achtelfinale, konnte er sich mit 3:6/6:3/10:3 im Matchtiebreak durchsetzen.

Seinen Gegner im Viertelfinale beherrschte er deutlich und zog mit einem klaren 6:1/6:0 ins Halbfinale ein, in welchem er seinen Gegner nach einem knappen ersten Satz mit 7:6/6:0 schlug. Auch im Finale konnte er sich mit einem klaren Ergebnis von 6:2/6:2 durchsetzen und seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Hermann Linke kämpfte sich bei den 68. Nationalen Deutschen Tennis–Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren 2023 bei den Herren 80 bis ins Halbfinale. Sowohl in der ersten Runde als auch im Achtelfinale setzte er sich klar durch und gewann mit 6:3/6:1 sowie 6:1/6:3. Im Viertelfinale gewann er mit einem Ergebnis von 7:6/3:6/10:1 und zog verdient ins Halbfinale ein, in welchem er auf den Zweitplatzierten des Turniers trifft. Im Halbfinale musste er sich gegen einen starken Gegner mit 2:6/2:6 geschlagen geben und beendete das Turnier mit einem starken dritten Platz.