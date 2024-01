Ein Militärkonvoi zieht am Donnerstag, 25. Januar, durch das Land. Die Bundeswehr verlegt an diesem Tag mehr als 100 Militärfahrzeuge vom bayerischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr in die Alb-Kaserne nach Stetten am kalten Markt. Autofahrer müssen an diesem Tag daher insbesondere auf den Landstraßen zwischen Ulm und Sigmaringen mit einigen Verkehrsbehinderungen rechnen. Das gilt es zu beachten.

1. Warum ist der Militärkonvoi unterwegs?

Die Verlegung der Fahrzeuge bildet den Abschluss der Übung „Red Thunder“ (Roter Donner) des Artilleriebataillons 295. Die deutsch-französische Brigade aus Stetten am kalten Markt war dafür mit diversen Fahrzeugen zu Übungszwecken auf dem bayrischen Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

Nun geht es zurück nach Stetten am kalten Markt. Laut dem Presseoffizier der Alb-Kaserne, Dominic Heinzmann, nutzen die Soldaten einen Großteil ihres Arbeitstags für die Rückreise. Deswegen sind die Fahrzeuge tagsüber unterwegs.

2. Wie verläuft die Route?

Es gibt zwei Routen. Sieben der acht Marscheinheiten erreichen Ulm über die A7. Von dort geht es weiter über die B311 bis nach Herbertingen, ehe die Kolonne auf die B32 in Richtung Sigmaringen abbiegt. Vor dem Stadtgebiet biegt der Konvoi auf die Hohenzollernstraße ab und passiert das Krankenhaus sowie den Nollhof-Kreisel in Richtung Alb-Kaserne.

Die zwei Routen des Militärkonvois: Sieben der acht Marscheinheiten erreichen die Alb-Kaserne von Ulm kommend, die andere Einheit nimmt den Umweg über Stuttgart. (Foto: Grafik: Hassân Al Mohtasib/sz )

Heinzmann kündigt an, dass die Marscheinheiten Sigmaringen zwischen 12 und 15 Uhr erreichen werden.

Eine Marscheinheit nimmt einen anderen Weg. Hierbei handelt es sich um einen Gefahrguttransport. Dessen Route führt ihn über Stuttgart auf die B27, bis er in Balingen auf die B463 wechselt. In Lautlingen nimmt der Gefahrguttransport die Ausfahrt in Richtung Meßstetten. Über Schwenningen erreicht er schließlich die Alb-Kaserne.

3. Dürfen Autofahrer den Konvoi überholen?

Die Kolonne wird auf Landstraßen mit 50 km/h fahren, teilt Heinzmann mit. Allerdings bittet er die Autofahrer, von einem riskanten Überholmanöver abzusehen, denn viele unterschätzen die Ausmaße des Konvois: „Wichtig ist, dass die Marscheinheiten sehr lang sind.“ Ein Überholen ist zwar grundsätzlich erlaubt, allerdings muss dazu der gesamte Konvoi überholt werden.

Ein Einscheren zwischen zwei Kolonnenfahrzeugen ist nur kurzfristig und nur dann erlaubt, wenn zwischen beiden Fahrzeugen ein Abstand von mindestens 100 Metern besteht. Die Fahrzeuge eines Militärkonvois sind an den blauen Flaggen, die an der Fahrerseite angebracht sind, zu erkennen. Das letzte Fahrzeug ist durch eine grüne Flagge markiert.

4. Haben die Kolonnenfahrzeuge Sonderrechte?

Die Fahrzeuge innerhalb einer Kolonne bilden einen sogenannten Verband. Das hat zur Folge, dass sie verkehrsrechtlich als ein großes Fahrzeug gelten. Fährt das erste Fahrzeug beispielsweise über eine grüne Ampel, folgen alle anderen Kolonnenteilnehmer, auch wenn die Ampel bei ihnen auf Rot springt. Das Gleiche gilt auch für Kreisverkehre, Kreuzungen und Zebrastreifen.

5. Welche Fahrzeuge fahren im Konvoi mit?

Der Konvoi bestehe vor allem aus Kleinfahrzeugen und Lastwagen, teilt Heinzmann mit. Panzer, Panzerhaubitzen oder ähnliches sind nicht dabei.