Workshop „zum Wohlfühlen“ in Meßkirch

Wie man den Alltag hinter sich lassen und mit pflegenden Anwendungen den ganzen Körper entspannen und neue Energie schöpfen kann, erfahren Teilnehmer des Workshops „Abschalten und Wohlfühlen“ unter der Leitung von Sandra Palm und Astrid Lübs am Mittwoch, 24. Januar, von 17 bis 19.15 Uhr in der Goldösch-Schule.

„Bei diesem Workshop stellen die Teilnehmer unter Anleitung der Dozentinnen ein duftendes Wohlfühl-Menü zusammen“, heißt es in der Ankündigung des Bildungswerkes. Die Teilnehmer dürfen dies vor Ort selbst anwenden und dafür gegebenenfalls ein Haarband mitbringen. In der Gebühr von 30 Euro sind sowohl ein Skript als auch Material enthalten. Um Anmeldungen vor Kursbeginn per Mail an [email protected] oder telefonisch bei Ulrike Beppler unter 07575 925448 wird gebeten.