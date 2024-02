Rappelvoll war der große Festsaal im Schloss Meßkirch, die Umgebung zugeparkt und auch das Fernsehen war da, als Anita Hofmann ihr erstes Buch vorstellte. Als zweites Highlight erfreute die berühmte Meßkircher Sängerin und Textschreiberin ihre Gäste mit dem neuen Lied „Voll auf Schlager“, in dem sie deutlich machte, welchen Weg sie als Solistin nun eingeschlagen hat.

Trennung bringt Selbstverständnis ins Wanken

An dem enormen Zulauf war zu erkennen, dass die jüngere Hälfte des einstigen Gesangsduos „Geschwister Hofmann“ einen großen Beliebtheitsgrad erlangt hat, den sie selber nicht für möglich gehalten habe. Denn die Trennung des Duos im Jahr 2022 entfachten bei Anita große Selbstzweifel, hatte sie dabei doch überdeutlich gespürt, wie das Wegbrechen der „anderen Hälfte“ ihr bisheriges Selbstverständnis ins Wanken brachte.

Etwa 35 Jahre war sie Teil der „Geschwister Hofmann“ beziehungsweise des Duos „Anita und Alexandra Hofmann“. „Wir waren enger als in einer Ehe“, sagte Anita Hofmann über diese symbiotische Beziehung. Mit Moderator Robin Halle von der „Schwäbischen Zeitung“ sprach die Sängerin und Autorin über ihr bisheriges Leben und ließ das Publikum an diesem teilhaben.

Dabei erfuhren die Gäste, was ein Leben im Rampenlicht aus einem Kind, einer Heranwachsenden gemacht hat. Hinter dem schönen Schein und der so erstrebenswert erscheinenden Glitzerwelt nagten permanente Fremdbestimmung, Einsamkeit und der Zwang, immer gut auszusehen.

Anita Hofmann litt unter Bulimie und Magersucht

Bezeichnenderweise heißt ihr Buch „Sei einfach schön“, ein Spruch, der sie nach eigenen Aussagen von jung auf begleitet und impliziert hat, dass darin ihre Aufgabe bestand. Still war es im Saal, als sie tiefe Einblicke gab in die Folgen einer abgeschirmten Sozialisierung in einer Scheinwelt, die Neurodermitis, Bulimie und Magersucht mit sich brachten.

Jede Sucht ist im Grunde eine Suche. Antia Hofmann

„Einzig das Essen war der Bereich, in dem ich allein bestimmen konnte“, sagte sie und berichtete, wie sie ganz langsam in eine Essstörung glitt, bis sie nur noch 43 Kilogramm wog. „Jede Sucht ist im Grunde eine Suche“, sagte die 46-Jährige, „die Kunst besteht darin, herauszufinden, was man wirklich will“.

In ihrem Buch, das sie zusammen mit ihrem Mann Christian Filip schrieb, beschreibt sie, wie sie aus den tiefen Krisen damals wie heute wieder herausgekommen ist. Geholfen habe ihr dabei auf jeden Fall ihr Ehemann und ihre Therapeutin, die ihr so etwas wie ein Mantra mit auf den Weg gegeben habe: „Mitte-Liebe-Zuversicht“.

Sich ein neues Gleichgewicht zu schaffen, wenn ein Bein wegbricht, Situationen mit Liebe nicht negativ, sondern liebevoll betrachten, erschließe neue Blickwinkel und bei allem Geschehen Zuversicht wahren, denn „wo eine Tür zugeht, geht woanders eine neue auf“.

Ihr Buch soll keine Abrechnung sein, sondern Antworten geben, sagte Anita Hofmann und drückte dabei die Hoffnung aus, mit ihrer Geschichte auch anderen Menschen zu helfen, sich selbst wieder aus dem Sumpf herauszuziehen. „Man muss selbst tätig werden“, sagte sie und meinte damit, sich selbst und sein Tun zu hinterfragen, ehrlich zu sich selbst und anderen sein und letztlich sich Hilfe zu holen.

Auch lustige Geschichten kommen in dem Buch vor

Die Umprogrammierung vom Gefühl der Unzulänglichkeit zum Selbstwert brauche allerdings Zeit. Sie habe gelernt, dass „die Kunst des Lebens darin besteht, zu ‚lassen‘ - nämlich zulassen, weglassen, loslassen“. Heute fühle sie sich frei und stabil, ihren eigenen Weg zu gehen, „aber es war schwer, das Duo loszulassen“, so Anitas Bekenntnis.

Ich habe aber auch gelernt, alles ist zu irgendetwas gut! Anita Hofmann

Die Erkenntnis lieferte sie gleich mit: „Ich habe aber auch gelernt, alles ist zu irgendetwas gut!“ Dass es in ihrem Buch auch viel Heiteres gibt, wollte die Autorin nicht unerwähnt lassen, denn es habe auch viele lustige und komische Begebenheiten in ihrem Leben gegeben.

Anita Hofmann, die ihre Liedtexte selber schreibt, will als „Schlagerlady mit Herz und Feuer“ dem Genre und ihrem Publikum treu bleiben und ihren Gästen ihre Vorsätze für dieses Jahr markig mitgeteilt: „Viel Lachen, Stock aus dem Arsch und Saufen lernen“, wobei letzteres wohl nicht ganz ernst gemeint war von einer Sympathieträgerin, die zum einen eine Sucht überwunden hat und nach eigener Aussage bisher keinen Alkohol getrunken hat.