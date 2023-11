Vielseitige künstlerische Umsetzungen zum Landkreis

Die Ausstellung „Kreis-Bilder: Der Landkreis Sigmaringen im Blick der Kunst“ kann in der Kreisgalerie bis zum 17. März 2024 besucht werden. Sieben Künstlerinnen und Künstler wurden vom Landratsamt beauftragt, „bildnerische Portraits“ zu erstellen. Dazu gesellt wurden Stadtansichten und Darstellungen des Altbaus des Landratsamtes aus dem Jahr 1987 sowie vier kürzlich vorgestellte Filmprojekte ‐ eine Ausstellung mit großer Vielfältigkeit.

Wie bunte Ausrufezeichen empfangen die Besucher sieben großformatige Bilder von Alexandra Hofmann und Ray Schnutenhaus. Smarthograpie nennt die Sängerin aus Meßkirch ihre Pop-Art, die spielerische Elemente zusätzlich mit dreidimensionalen Beigaben betont. „Donauengel“ betitelt sie die aufwärts führende Hängebrücke im Park von Inzigkofen, „Donauteufel“ die abwärts fotografierte Teufelsbrücke in Signalfarben.

Im Kontrast dazu setzt sich der Künstler Claudio Hils aus Mengen mit sechs nüchternen Blickwinkeln unter dem Titel „Sehenswürdig! Historische Postkarten im Dialog mit zeitgenössischer Dokumentarfotografie“ auseinander. Die Fotografien erzählen in klaren Zeichen vom Heute: Statt einer „Karosse“ aus dem Jahr 1909 und flanierenden Menschen steht 2023 ein abgestellter Wohnwagen auf einem leeren Platz vor überwuchernden Bahngleisen, rechts ein Lastwagen, links ein Kran. Der Blickwinkel lässt Raum zur Interpretation.

Im großen Raum der Galerie fällt zuerst das 180 cm große runde Relief der Sigmaringer Künstlerin Judith Kösel ins Auge: 32 bemalte Keramiktafeln erzählen von der Vielfalt, die im Landkreis zu finden ist. Detailgetreu und doch reduziert wird Historisches und Gegenwärtiges plastisch hervorgehoben. Auf der gegenüberliegenden Raumseite wird die Stadt Bad Saulgau von Norbert Stockhus aus dem Jahr 2021 mit realen Gebäuden und surrealistischen Elementen in Szene gesetzt. Dazwischen hängen die neu entstandenen Radierungen in klassischer Manier der „idealen Stadt“ von fünf Kreisstädten des zurzeit im Kreis weilenden Ungarn Wolodimir Bakhtow.

Der folgende Raum widmet sich den Geistesgrößen des Landkreises. Die Künstlerin Regina Frank ist in Meßkirch aufgewachsen und setzt sich über ihre Installation mit dem Dreikönigsbild des Meisters von Meßkirch unter dem Titel „Herkunft ist Zukunft“ auseinander. Martin Heidegger und Abraham a Sancta Clara fließen wie der bedruckte Stoff in ihr Werk ein. Literatur und Philosophie sind auch für den in Scheer arbeitenden Künstler Eckhard Froeschlin im Kreis das Herausragende. Mit jeweils zwei Positionen beleuchtet er den Philosophen Martin Heidegger, den Schriftsteller Céline und den Theologen und Lyriker Eduard Mörike. In seinen Radierungen werden Heidegger und Céline im Spannungsfeld Genialität und Faschismus facettenreich in Szene gesetzt. Elf Zeichnungen auf dem Weg „von Mariaberg nach Sigmaringen“ steuerte Roland Kappel bei.

Einigen Kunstpositionen hätte man mehr Raum gewünscht, den muss sich der Besucher eventuell dazudenken. Es wird deutlich, dass ein „anregend buntes und vielfältiges Spektrum“ abgebildet werden sollte. Vielleicht ist es eine Kunst, nicht zu werten, sondern das, was den Einzelnen anspricht, in Ruhe und intensiv zu betrachten.