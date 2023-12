Nach einem Schuss auf ein Wohnmobil am Freitagnachmittag im Bereich Meßkirch hat die Kriminalpolizei vergangene Woche Ermittlungen aufgenommen. Der Verdacht: ein möglicher Tötungsversuch. Doch wie sich herausstellte, war der Vorfall frei erfunden.

Das soll passiert sein

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Jäger geschildert, dass er zunächst am Waldrand in seinem Wohnmobil geschlafen habe und anschließend in einem von ihm mit angepachteten Waldstück auf die Jagd gegangen sei. Hierbei habe er einen Schuss vernommen, der nicht von ihm stamme. Anschließend habe er bei der Rückkehr an sein Wohnmobil ein Einschussloch festgestellt.

Wie der 50-Jährige im Laufe der ersten Ermittlungen schnell einräumen musste, war der Sachverhalt frei erfunden. Offensichtlich hatte sich aus dem Gewehr des ausländischen Mannes versehentlich ein Schuss gelöst, wobei der verwendete Wechsellauf nicht ordnungsgemäß in seiner Europäischen Waffenkarte eingetragen war.

Das erwartet den Mann jetzt

Den Jäger erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Vortäuschens von Straftaten. Zur Sicherung des Verfahrens musste er bei den Beamten einen vierstelligen Euro-Betrag hinterlegen, zudem wurde der Wechsellauf sichergestellt.