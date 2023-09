„Unplugged Musiknacht“ in Meßkirch

(sz) Nach den großen Erfolgen der Meßkircher „Unplugged Musiknacht“ vergangener Jahre und einer pandemiebedingten Pause 2021 veranstaltet die Stadt Meßkirch in Zusammenarbeit mit der Musikschule Rohrdorf und der Gewerbe– und Handelsvereinigung Meßkirch am Samstag, 23. September, von 19.30 bis 23 Uhr wieder jetzt wieder eine Musiknacht.

Das Motto lautet: „8 unplugged Bands in 8 Geschäften der Meßkircher Innenstadt“. Zu hören sind Musikerinnen und Musiker aus dem Bereich Songwriting, Rock, Pop, Folk, Indie–Rock, Jazz und Blues. Der Mix aus handgemachter Live Musik in den Meßkircher Geschäften ist ein ganz besonderes Event. Mit dabei sind: Anja Gräfe & Hugh Davies, The Rehats, Franziska Kewes, Nicole Urschinger & Ben Meech, Sage Harrington & Remco Houtman–Janssen, Judith Beckedorf, Samuel Beck (Der Ukulelenprediger) und Crischa. Sie spielen in folgenden Geschäften: Optik am Adlerplatz, Rathaussaal, Optik Sauter, 4Fashion, Buchhandlung Schönebeck, neukauf sulger (EDEKA), Fahrschule Schilf, Metzgerei Knoll (Bahnhof).

Zwischen den Auftritten gibt es 15–minütigen Pausen, damit das Publikum von Geschäft zu Geschäft wechseln kann, heißt es in der Pressemitteilung. Fürs Kulinarische sorgen Foodtrucks am Saumarkt und auch in den Geschäften gibt Getränke und teilweise auch einen kleinen Snack.

Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten aber darum, die Musiker durch eine Spende zu unterstützen.

Weitere Informationen gibt‘s auf: www.messkirch.de, www.facebook.com/MesskirchUnplugged oder bei der Tourist–Information Meßkirch, Telefon 07575/2061426.