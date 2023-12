Unbekannte werfen mit Steinen Auto- und Fensterscheiben ein

Insgesamt sieben Autos sowie ein Fenster eines Wohnhauses haben Unbekannte Sonntagnacht in Meßkirch und Rohrdorf mutwillig beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Die Täter warfen die Autoscheiben sowie die Fensterscheibe mit Steinen ein und richteten hierbei einen Schaden in noch unklarer Höhe an. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein Duo für die Taten verantwortlich sein, das mit einem Kleinwagen - möglicherweise einem VW Polo - unterwegs gewesen ist. Beide Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein, der Fahrer habe einen grauen Hoodie getragen und soll einen Dreitagebart sowie dunkle Haare gehabt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sigmaringen telefonisch unter 07571/1040 entgegen.