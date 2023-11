Meßkirch

Unbekannte brechen in zwei Wohnungen ein

Meßkirch / Lesedauer: 1 min

Bislang Unbekannte sind in zwei Wohnungen in der Straße „Am Münzkreuz“ eingebrochen. Die Täter verschafften sich am Dienstag zwischen 12 und 22 Uhr Zugang zu dem Gebäude und warfen dabei eine Fensterscheibe ein, so die Polizei.

Veröffentlicht: 16.11.2023, 14:30 Von: sz