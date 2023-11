Transporter zu schnell unterwegs, Fahrer unter Drogeneinfluss

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Mengener Straße haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen den Fahrer eines Transporters gestoppt. Der Fahrzeuglenker war mit knapp über 100 km/h anstelle der erlaubten 70 km/h unterwegs und muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Darüber hinaus verlief ein Drogenvortest bei dem 24-Jährigen positiv auf Cannabis. In der Folge musste der junge Mann den Transporter stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel erwarten ihn nun ein weiteres empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.