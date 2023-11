Nach dem Großbrand bei der Medizintechnikfirma Medi-G in Meßkirch am Montag ist auch am Dienstag die Feuerwehr noch vor Ort.

Obwohl das Feuer am späten Nachmittag unter Kontrolle war und am Abend gelöscht werden konnte, müssen um die 15 Feuerwehrleute auch am nächsten Tag noch Brandwache halten. Erst gegen 20 Uhr waren die meisten Einsatzkräfte am Montag aus Meßkirch abgerückt, teilt Sebastian Korinth, Sprecher des Landratsamts, mit.

Große Schäden in der Produktionshalle

Inzwischen gibt es auch genauere Informationen zum Brandschaden. Laut Polizeisprecher Christian Sugg ist die genaue Summe zwar noch offen, aber die Polizei geht von einem Schaden im Millionenbereich aus. Betroffen sei vor allem die Schleiferei der Firma, in der das Feuer ausgebrochen ist und überwiegend gewütet hat.

Am Dienstagnachmittag zeigt sich, dass Teile der Produktionshalle, in der sich auch die Schleiferei befindet, vom Feuer niedergebrannt sind, so Kreisbrandmeister Michael Reitter. Auch die nicht vom Feuer berührten Teile seien betroffen, denn dort habe sich Ruß abgesetzt. Der Bürotrakt sei aber intakt.

Verletzter muss nicht ins Krankenhaus

Fest steht inzwischen auch, dass der Verletzte, von dem die Polizei berichtet hatte, ein Mitarbeiter der Firma war und wegen einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort im Krankenwagen behandelt wurde, aber nicht ins Krankenhaus gekommen ist, sagt Sugg.

Zur Ursache sei allerdings noch nichts bekannt. Aus diesem Grund ermittelt derzeit die Polizei und lässt ein Gutachten durch einen Sachverständigen erstellen.