Showtanz-Wettbewerb mit After-Show-Party

In der Rohrdorfer Benzenburghalle findet am Samstagabend, 9. März, ein Showtanz-Wettbewerb statt. Der Veranstalter, das Tanzteam „Zwanzig43“ des SV Meßkirch, kündigt zahlreiche Darbietungen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur aus Meßkirch, sondern auch vom Bodensee über Biberach bis hin zum Schwarzwald an.

Veranstaltungsbeginn ist um 19.43 Uhr, eine Stunde vorher ist Einlass. Der offizielle Teil des Abends wird mit einer Siegerehrung abgeschlossen. Im Anschluss, laut Veranstalter ab 23 Uhr, folgt eine After-Show-Party mit DJ, Aperol- und Likör-Bar. Tickets für den offiziellen Teil gibt es für 7,43 Euro online unter tickets.sv-messkirch.de. Zusätzlich wird es am Veranstaltungstag eine Abendkasse geben. Für die anschließende After-Show-Party ist der Eintritt laut Veranstalter frei.