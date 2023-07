Schloss Meßkirch wird zur Kino–Location

Das Kinomobil macht wieder Halt in Meßkirch. Am Donnerstag, 27. Juli, startet das Programm mit dem Film „Die Schule der magischen Tiere 2“ um 15.30 Uhr im Schloss. Als Highlight findet am gleichen Tag um 21.30 Uhr das Open–Air–Kino im Innenhof statt. Zu sehen ist die Komödie „Caveman“, unter anderem mit Moritz Bleibtreu, Laura Tonke und Wotan Wilke Möhring. Bereits ab 20.30 Uhr gibt es eine Bewirtung durch die Museumsgesellschaft. Tickets für beide Filme sind vorab in der Tourist–Info oder an der Veranstaltungskasse erhältlich.

Weitere Kino–Termine sind am Donnerstag, 17. August, um 15.30 Uhr „Super Marios Bros“ sowie um 19 Uhr „Ticket ins Paradies“. Am Freitag, 1. September, folgt „Die drei ??? — Erbe des Drachen“ um 20.30 Uhr.