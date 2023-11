Mehrere Personen haben einen 18-Jährigen am Freitagabend gegen 22.30 Uhr am Adlerplatz in Meßkirch angegriffen. Der Mann war mit seinem Auto unterwegs, als ihm von mehreren Personen signalisiert worden war anzuhalten.

Als er ausstieg, sollen ihn mehrere Personen geschlagen haben, so die Polizei. Erst als eine weitere Personengruppe dazu kam, ließen die Schläger von ihm ab. Dem 18-Jährigen gelang die Flucht und er verständigte die Polizei.

Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040 entgegen.