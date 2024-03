Saisoneröffnung und Ostern bei Campus Galli

Am Ostersamstag nimmt die Klosterbaustelle wieder ihren Betrieb auf. Am Ostersonntag und -montag erwartet die Besucher mit einer Osterveranstaltung schon früh in der Saison ein erstes Highlight, heißt es in der Ankündigung. Ein neu konzipiertes Programm, bei dem viel ausprobiert und mitgemacht werden kann, soll an den Osterfeiertagen all diejenigen ansprechen, die in den Osterferien nicht in Urlaub fahren, aber mit der Familie dennoch etwas unternehmen möchten. Das Angebot umfasst unter anderem ein Suchspiel, Kerzen machen und Nadelbinden (eine Art frühmittelalterliche „Häkeltechnik“). An der Drechslerei kann dem dort gedrechselten Holzei der letzte Schliff gegeben werden und auch der Rest der Klosterbaustelle hat viel zu bieten:

Pünktlich zur Saisoneröffnung haben die Schafe Nachwuchs bekommen und mit den Ferkeln, die eine Kreuzung aus Duroc- und Bentheimer Landschwein sind, ist eine neue, urige Rasse an Schweinen eingezogen.

Nicht ganz so mittelalterlich, aber ebenso wichtig für die Klosterbaustelle sind auch einige Neuerungen im modernen Teil des Projekts: Auffallen wird den Besuchern vor allem der neue Zugang zum Gelände. Hier gibt es nun Drehsperren mit QR-Code-Scannern, sodass Besucher, die bereits ein Ticket haben (Jahreskarte oder Onlineticket), zukünftig direkt eintreten können, ohne an der Kasse anzustehen.

Zum Saisonstart wurde auch die Homepage überarbeitet, sodass Vieles nun leichter auffindbar ist. Geschäftsführer Hannes Napierala: „Als wir die bisherige Homepage 2015 ins Leben riefen, waren viele Funktionen noch gar nicht vorgesehen, wie etwa die Themenführungen, das Onlineticket oder das Anmeldeformular für die ehrenamtliche Mitarbeit. Wir haben nach und nach immer mehr Funktionen ergänzt, wodurch die Seite nun etwas unübersichtlich geworden ist, ein Relaunch war überfällig.“

Handwerklich steht in diesem Jahr erneut der Abtshof im Mittelpunkt: Nachdem bereits im letzten Jahr das Dach des Nebengebäudes geschlossen wurde, gilt nun den Wänden das Augenmerk.

Auch 2024 nehmen Veranstaltungen die ganze Saison über wieder bestimmte Themen in den Fokus. Dabei wird auf altbewährte Themen wie Schrift und Schreiben, Brot backen und Bier brauen oder Getreide- und Flachsverarbeitung gesetzt. Gleichzeitig stehen aber auch neue Themen auf dem Programm und es werden verstärkt Mitmachaktionen für die ganze Familie an diesen Themenwochenenden angeboten.

Sonderführungen ermöglichen wie gehabt einen tieferen Einblick in Spezialthemen für diejenigen, die sich noch intensiver mit einzelnen Aspekten des Projekts Campus Galli beschäftigen wollen. Angeboten werden im Saisonverlauf beispielsweise Führungen zum Thema Kloster oder eine Führung über die Felder und Wiesen mit ihrer beeindruckenden Artenvielfalt.