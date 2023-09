Meßkirch

Reifen beschädigt

Meßkirch / Lesedauer: 1 min

Durch einen Unbekannten wurden am Samstag in der Zeit zwischen 6 und 14. 15 Uhr die beiden Vorderreifen eines in der Bahnhofstraße geparkten Pkw beschädigt.

Veröffentlicht: 26.09.2023, 12:50 Von: sz