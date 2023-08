Radfahrer fährt gegen Hauswand

Erhebliche Kopfverletzungen hat sich ein 27 Jahre alter Fahrradfahrer zugezogen, der am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Heudorfer Straße gegen eine Hauswand geprallt ist. Offensichtlich aufgrund von nicht funktionstüchtigen Bremsen wurde der Radler laut Polizeibericht auf der abschüssigen Feldherrnstraße immer schneller, sodass er beim Rechtsabbiegen auf die Heudorfer Straße nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Wand fuhr. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.