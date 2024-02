Pferd stößt mit Linienbus zusammen und stirbt

Ein Pferd ist am Donnerstag gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 311 zwischen Göggingen und Leitishofen von einem Linienbus erfasst worden, das teilt die Polizei mit. Mehrere der offensichtlich freilaufenden Tiere waren in Richtung des Busses galoppiert, wobei ein Pferd mit dem Fahrzeug kollidierte und dabei so stark verletzt wurde, dass dieses noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Am Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Fahrgäste, darunter größtenteils Schüler, blieben ebenso wie die Fahrerin unverletzt. Sie konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. Das Tier wurde von einem Landwirt abtransportiert. Ebenfalls im Einsatz befand sich die örtliche Feuerwehr.