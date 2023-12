Pfadfinder laden zu Friedendlichtgottesdienst

Die Pfadfinder des Stammes KonTiki Meßkirch laden herzlich zum Friedenslichtgottesdienst am Freitag, 22. Dezember um 18.30 Uhr in die Evangelische Heilandskirche in Meßkirch ein. Seit 1993 wird das Friedenslicht aus Bethlehem durch Pfadfinder in Europa und darüber hinaus verteilt. Die Flamme ist ein Zeichen für Freundschaft, Gemeinschaft und Verständigung aller Völker, wie es in der Ankündigung heißt. Dieses Jahr steht es unter sehr aktuellen Motto „Auf der Suche nach Frieden“. Mit mitgebrachten Laternen oder Kerzen kann das Friedenslicht mitgenommen und weiter verbreitet werden. Anschließend wird es die Gelegenheit geben, bei einer Tasse heißem Punsch und ein paar Plätzchen zu verweilen.