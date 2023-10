Öffentliche Klosterführung auf dem Campus Galli

Die Klostererlebnistage Bodensee nimmt die karolingische Klosterstadt „Campus Galli“ bei Meßkirch zum Anlass, eine Themenführung zum Klosterleben anzubieten. Die Besucher erfahren hierbei am Samstag, 7. Oktober, und Sonntag, 8. Oktober, mehr über die Organisation und den Alltag in einem frühmittelalterlichen Kloster und warum sie die Benediktsregel auch im St. Galler Klosterplan wieder findet.

Wenige Jahre, bevor der St. Galler Klosterplan gezeichnet wurde, nachdem auch das Kloster auf dem Campus Galli gebaut wird, war die Regula Benedicti, die Klosterregel Benedicts von Nursia, für alle Klöster im Reich der Karolinger verbindend geworden. Sie ist ein wohldurchdachter Leitfaden für das Zusammenleben von Mönchen und Nonnen, das je nach Amt und Persönlichkeit von jedem einzelnen der Gemeinschaft viel abverlangte, diese aber auch viel Rückhalt und Geborgenheit bot.

Die Führungen beginnen jeweils um 11 und 14 Uhr und dauern rund 90 Minuten. Die Teilnahme kostet sechs Euro zuzüglich Eintritt. Tickets erhalten Interessierte am Führungstag an der Museumskasse oder vorab in der Tourist-Info. Die Anmeldung ist telefonisch unter 07575/206 1423 möglich.