Ochsenkarren transportieren Einkorn in Campus Galli ab

Die Tourist–Information weist auf einen Termin in der mittelalterlichen Klosterstadt hin: Am Mittwoch, 9. August, wird auf den Feldern von Campus Galli das Einkorn geschnitten. Das wird vermutlich den ganzen Tag dauern, heißt es in der Mitteilung. Die Ernte wird dann am Sonntag, 13.August, um 11 Uhr mit dem Ochsenkarren eingefahren. Außerdem findet am Sonntag, 13. August, wieder die beliebte Eselwanderung rund um die Sauldorfer Seen statt. Derzeit sind sind noch Plätze verfügbar. Anmeldungen für die Eselwanderung sind bei der Tourist–Information Meßkirch, Telefon 07575/ 2061422 oder Mail an [email protected] möglich.