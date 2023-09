Bei einem Rangiermanöver hat ein Lastwagenfahrer am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der B 311 einen Motorradfahrer auf seiner Harley übersehen. Der Mann teilt die Polizei am Freitag mit.

Motorradfahrer rettet sich mit Sprung

Dieser fuhr an der Einmündung B 313 in Richtung Stockach im Bereich des Industrieparks in geringer Geschwindigkeit hinter dem Lkw, als dieser plötzlich anhielt und rückwärts fuhr.

Während der 56 Jahre alte Motorradfahrer im sogenannten Toten Winkel noch abspringen konnte, wurde seine Maschine vom Sattelzug erfasst. Bei seinem rettenden Sprung verletzte sich der 56–Jährige leicht, begab sich später aber selbst zu einem Arzt. An seiner Harley entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Der Sattelzug blieb unbeschädigt.