Meßkircher Streetfood–Events gehen in die nächste Runde

Das Team des „FoodtruckCatering24“ aus Sigmaringen veranstaltet am Wochenende, 29./30. Juli, wieder ein Streetfood–Festival in der wundervollen Atmosphäre von Schloss Meßkirch. Am Samstag können sich die Besucher von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr im Schlossinnenhof Leckereien aus aller Welt schmecken lassen.

Mit dabei sind: Mexican, Taste of Tempura, Philly Cheese, Corn Dogs, Churros, Illerbuben, Käsedöner, Käsekuchen, Kartoffelhütte und Pille Palle. Für die kleinen Festbesucher gibt es ein Karussell und für Musik ist ebenfalls gesorgt.

In Zusammenarbeit mit Hellfire Concerts findet am 24. August ein weiterer Streetfoodabend am Marktbrückle statt. Es wartenStreetfood–Kreationen auf die Besucher — von deftig bis süß ist auch hier wieder alles vertreten. In lockerer Atmosphäre kann ab 17 Uhr geschlemmt und Live–Musik gelauscht werden. Der Musiker Danny Wünschel ist an diesem Abend zu Gast in der Meßkircher Innenstadt — mit einer akustischen Gitarre und seiner unverwechselbaren Stimme spielt er Rock, Pop, Country und Folk. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei.