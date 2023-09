Ein 50–Jähriger soll auf dem Campingplatz in Meßkirch einen sechsjährigen Jungen bedroht haben. Das teilt die Polizei mit, die Ermittlungen eingeleitet hat.

Am Mittwochabend hatte der Junge hinter den Campingwagen der Familie uriniert, als der Mann den Jungen auf sein Verhalten ansprach. In der Hand hielt er dabei offensichtlich eine Spielzeugwaffe in Form einer Schrotflinte. Unklar ist dabei, ob er diese möglicherweise auf das Kind gerichtet hat.

Polizei ermittelt, was genau vorgefallen ist

Das verängstige Kind vertraute sich anschließend seinem Vater an. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, wie der mit etwa zwei Promille betrunkene Mann gegenüber dem Kind aufgetreten und ob sein Verhalten als Bedrohung zu werten ist. Die Polizei hat die Spielzeugwaffe beschlagnahmt und wird mit Einverständnis des 50–Jährigen vernichtet.