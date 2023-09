Löffelschnitzer kommt auf den Campus Galli

Die Kloserstadt Campus Galli lädt wieder zu Thementagen ein. Sie finden statt am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September. Dieses Mal heißt das Motto „Für Suppe und Brei“. Ein Löffelschnitzer wird seinen Verkaufsstand auf dem Marktplatz aufschlagen.

Der Löffel gehört zum Essen im frühen Mittelalter einfach dazu, heißt es in der Pressemitteilung. Funde aus dem Mittelalter zeigen, dass Löffel, Schöpfkellen und andere Küchengeräte häufig aus Holz waren. Und für viele war der Löffel ein persönlicher Besitz, der einen viele Jahre begleitete.

Der Löffelschnitzer zeigt den Besuchern, wie mittelalterliche Löffel gearbeitet werden und bietet eine Auswahl an selbst gefertigten Stücken nach historischen Vorbildern an. Geöffnet hat die Klosterstadt am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet von acht für Kinder bis 13 Euro für Erwachsene. Mehr Infos unter www.campus–galli.de/events