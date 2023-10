Licht und Wärme im Campus Galli

Auf dem Campus Galli dreht sich am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Oktober, alles rund um die Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit. An diesem Wochenende will der Campus Galli zeigen, was Licht und Wärme im frühen Mittelalter bedeutet haben, wie gewärmt und vor allem womit beleuchtet wurde.

Die Verantwortlichen haben nach historischen Vorbildern Beleuchtungsmittel angefertigt, vom Kienspan bis zur Bienenwachskerze. Zu Gast auf dem Campus Galli sind an diesem Tag die Living History Gruppe Bodano Huntari, die Bienenwachskerzen rollen und Feuer schlagen werden, und der Lichtermacher Ralf Doms, der Kerzenziehen und Talglichtherstellen vorführt.