Landkreis will Flüchtlinge in Disko unterbringen

Der Landkreis Sigmaringen plant die Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Meßkirch - und zwar auf dem Gelände und im Gebäude der Diskothek Ritterhof.

Nach den Plänen des Landkreises soll es möglich sein, dort vorläufig bis zu 90 Geflüchtete in entsprechenden Wohncontainern unterzubringen. Zum konkreten Zeitplan könne laut Pressesprecher Sebastian Korinth aktuell noch wenig gesagt werden, erst einmal müsse im April ein entsprechender Kreistagsbeschluss gefasst werden. Erst danach könnten Wohncontainer bestellt werden.

Vorhandene Kapazitäten ausbauen

Das Landratsamt verweist in seiner Pressemitteilung auf die rechtliche Verpflichtung, Gemeinschaftsunterkünfte für die Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Um dieser Verpflichtung auch in Zukunft nachkommen zu können, werde es erforderlich sein, die bereits vorhandenen Kapazitäten auszubauen.

Dafür seien in den vergangenen Monaten mehrere potenziell nutzbare Standorte, Immobilien und Freiflächen geprüft worden. „Als geeignet und verfügbar haben sich dabei das Gelände und das Gebäude der Diskothek Ritterhof in Meßkirch erwiesen“, heißt es.

Einwohnerversammlung findet am 3. April statt

Um die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Meßkirch nun umfassend über diese Pläne zu informieren, findet am Mittwoch, 3. April, um 19 Uhr eine Einwohnerversammlung in der Stadthalle Meßkirch statt - es dürfen also explizit nur Einwohner Meßkirchs an dieser Veranstaltung teilnehmen. Landrätin Stefanie Bürkle und die Verantwortlichen des Landratsamts stehen dabei auch für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Aktuell betreibt der Landkreis Sigmaringen vier Gemeinschaftsunterkünfte zur vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten an drei Standorten. In Sigmaringen, Mengen und Hohentengen stehen insgesamt 560 Plätze zur Verfügung, sodass die Nutzung von Sporthallen oder Zelten zur Unterbringung von Geflüchteten bislang vermieden werden konnte. Das habe laut Pressemitteilung für den Landkreis auch weiterhin oberste Priorität.