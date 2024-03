Die geplante Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge bei Meßkirch sorgt für Kritik. Der Meßkircher Stadtverband der CDU kritisierte das Vorhaben in einem offenen Brief an die Landkreisverwaltung und den Kreistag als „intransparent“. Der Verband spricht sich gegen eine Sammelunterkunft am Standort Heudorf und für eine dezentrale Unterbringung der Geflüchteten in Meßkirch und seinen Teilorten aus.

Anfang März hatte das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Kreis plane, auf dem Gelände der Diskothek Ritterhof Wohncontainer aufstellen zu wollen. Der Landkreis sei verpflichtet, Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung zu stellen. Hierzu sei es nötig, weitere Flächen zu für die Flüchtlingsunterkunft zu erschließen, begründete Sebastian Korinth, Sprecher des Landratsamts, die Entscheidung. Die rund 50 Container im Meßkircher Ortsteil Heudorf sollen insgesamt Platz für bis zu 90 Geflüchtete bieten.

Standort Heudorf sei völlig ungeeignet

Der Meßkircher Stadtverband der CDU betonte im offenen Brief, dass die Unterbringung von Flüchtlingen „unter würdigen Bedingungen“ stattfinden müsse. Dies sei in einer Sammelunterkunft aber nicht möglich. Zudem äußerte der Verband Zweifel am Heudorfer Standort. Es gebe „keinerlei Infrastruktur“, keinen Brandschutz und lediglich einen kleinen Polizeiposten.

Statt einer Sammelunterkunft plädiert die Meßkircher CDU daher für die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen - „explizit gerne auch unter einer höheren Einbindung von Meßkirch und den Teilorten“, wie es im Brief heißt.

Besonders schwer wiegt für den Stadtverband, dass der Kreistag bereits in einer Sitzung am 8. April zwischen möglichen Standorten für Flüchtlingsunterkünfte entscheiden wird. Nach Ansicht des CDU-Stadtverbandes ist dieses Vorgehen kritisch, da die Bürger nicht eingebunden werden und die Auswahlkriterien nicht transparent seien. „Dass die zur Diskussion stehenden Standorte mutmaßlich alle demselben privaten Landeigner gehören, schürt die Vermutung, dass es sich der Landkreis hier zu einfach macht“, heißt es weiter im offenen Brief.

Das ist Basta-Politik, die Wasser auf die Mühlen der zerstörerischen Kräfte vom rechten Rand ist. Der Meßkircher Stadtverband der CDU in seinem offenen Brief

Tatsächlich ist der Eigentümer der Diskothek Ritterhof bereits im vergangenen Jahr auf den Landkreis Sigmaringen zugegangen und hat von sich aus die Nutzung des Geländes angeboten, wie der Landratsamtssprecher auf Anfrage mitteilt. Am 4. März gab der Diskobetreiber bekannt, dass er die Diskothek zum 30. April schließen wird.

Der CDU-Stadtverband sieht im Vorgehen des Landratsamts eine große Gefahr: „Das ist Basta-Politik, die Wasser auf die Mühlen der zerstörerischen Kräfte vom rechten Rand ist.“ Den Menschen werde keine Möglichkeit gegeben, sich zu beteiligen. Das müsse sich nach Ansicht des Verbands dringend ändern.

Inzwischen hat das Landratsamt eine Informationsveranstaltung am 3. April, 19 Uhr, in der Meßkircher Stadthalle angekündigt. Dabei werden sich Landrätin Stefanie Bürkle (CDU) und Vertreter des Landratsamts den Fragen der Bürgerinnen und Bürgern stellen.