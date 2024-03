Kinomobil im Schlosskeller

Das Kinomobil Baden-Württemberg ist am Freitag, 15. März, erneut im Schloss Meßkirch zu Gast. Hierbei werden laut Ankündigung die Filme zum ersten Mal im Ambiente des modernisierten Schlosskellers der Museumsgesellschaft gezeigt.

Im Kinderprogramm läuft um 15 Uhr die Neuverfilmung des Buchklassikers „Das fliegende Klassenzimmer“ von Erich Kästner. Der Eintritt kostet fünf Euro inklusive Getränk und Popcorn. In der Abendvorstellung um 19 Uhr wird der Oscar-Kandidat aus Japan „Perfect Days“ gezeigt. Der Eintritt kostet fünf Euro, eine Auswahl an Getränken und Snacks können laut Veranstalter vor Ort gekauft werden. Karten für beide Filme sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Meßkirch oder am Veranstaltungstag an der Kasse erhältlich.