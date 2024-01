Kino im Schloss

Das Kinomobil Baden-Württemberg ist am Donnerstag, 25. Januar, zum ersten Mal im neuen Jahr im Festsaal von Schloss Meßkirch zu Gast. Gezeigt wird im Kinderprogramm die Fortsetzung von Pumuckl. In der Abendvorstellung läuft ein neuer Teil der Heimatkrimi-Filmreihe rund um Franz Eberhofer, wie die Tourist-Information mitteilt.

Um 15.45 Uhr startet der Film mit dem bekannten Gesang des kleinen Kobolds: „Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da!“. In der alten Werkstatt seines Onkels trifft Florian Eder auf Pumuckl, den frechen Kobold mit den roten Haaren. Und weil Florian ihn entdeckt hat, darf Pumuckl ihm nicht mehr von der Seite weichen. Der Klassiker aus den 80er-Jahren wird originalgetreu weitererzählt. Empfohlen ist „Neue Geschichten vom Pumuckl“ für Kinder ab 5 Jahren. Der Eintritt liegt bei fünf Euro pro Person inklusive Getränk und Popcorn.

Am Abend beginnt der Film „Rehragout-Rendezvous“ um 19 Uhr. Nach gefühlt 2000 Kuchen und noch mehr Schweinsbraten, beschließt die Oma, sich der familiären Fürsorge zu entledigen. Ausgerechnet jetzt zieht Susi als stellvertretende Bürgermeisterin ins Rathaus ein und reduziert Franz‘ Posten auf halbtags. Zum Glück dauert es nicht lange bis es einen verzwickten Mordfall zu lösen gibt, der Franz und Rudi erneut in Höchstform vereint. Der Eintritt liegt bei acht Euro pro Person inklusive Getränk und Popcorn. Karten sind im Voraus in der Tourist-Information erhältlich oder an der Veranstaltungskasse.