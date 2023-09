Im Campus Galli wird Tongeschirr gebrannt

In der Töpferei im Campus Galli bei Meßkirch wird am Sonntag, 1. Oktober Tongeschirr gebrannt ‐ diesmal nicht im Töpferofen, sondern direkt im Feuer, wie es zum Teil auch im frühen Mittlelalter gemacht wurde: im Feldbrand, Meilerbrand oder Grubenbrand. Solche Brenntechniken sind besonders spannend, denn sie sind gefährlich für die Gefäße und es erfordert Erfahrung und Vorsicht, damit man nicht zu viel Ausschuss hat.

Am Vormittag werden die Töpfe neben dem Feuer durchgetrocknet und vorgewärmt. Am Nachmittag werden sie mit dem Brennholz in einer Erdmulde zu einem Haufen aufgeschichtet und einige Stunden gebrannt, wobei circa 600 bis 900 Grad erreicht werden. Gegen Abend, wenn die Töpfe glühen, wird der Brand mit Erde abgedeckt. Am Freitag, 6. Oktober wird die gebrannte und abgekühlte Keramik herausgeholt.

Der Brand findet beim Laboratorium statt. Bei schlechtem Wetter wird der Brand verschoben, voraussichtlich auf Sonntag, 8. Oktober.