Knapp 15.000 Euro Schaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstag gegen 09.30 Uhr ereignete, nachdem ein Autofahrer beim Abbiegen auf die B 313 einem Audi die Vorfahrt nahm.

Dabei bog der 48–jährige Fahrer eines Ford bei Meßkirch von der L 196 nach links auf die B 313 in Fahrtrichtung Sigmaringen ab. Obwohl der Audifahrer noch ein Ausweichmanöver versuchte, kam es zum Streifvorgang beider Fahrzeuge.

Der Audi wurde dabei von der Fahrbahn abgedrängt und kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass beide Autos abgeschleppt werden mussten. Alle Beteiligten blieben unverletzt.