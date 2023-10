Historische Führung über den Bahnhof Meßkirch

Als am 3. Februar 1870 der erste Zug aus Richtung Radolfzell in Meßkirch ankommt, sind Jubel und Neugierde sind groß, allerdings auch Skepsis und Unsicherheit. Bis 1873 sind die Strecken nach Sigmaringen und Mengen fertiggestellt, die Ablachtalbahnlinie gibt es damit schon seit 150 Jahren.

Doch wie verändert sich dadurch die Gesellschaft und die Stadt im 19. Jahrhundert? Welche Vor- und Nachteile bringt die neue Situation? Wie reagieren die Menschen darauf? Und: Warum wäre das Stadtbild ohne die Eisenbahn ein ganz anderes?

Auf einer Zeitreise in die Gründerzeit am Sonntag, 8. Oktober, erfahren Interessierte am Beispiel Meßkirchs, wie entscheidend sich die Welt damals in Deutschland auch durch den Bau der Eisenbahn verändert hat. Während der Führung berichtet eine Frau des 19. Jahrhunderts authentisch von ihrem Leben in Meßkirch. Treffpunkt ist der Bahnhof in Meßkirch. Die Führung dauert rund 1,5 Stunden, sie wird von Karin Hapke und Andrea Braun-Henle durchgeführt.

Wer ein tagesaktuelles Ticket der Biberbahn vorzeigen kann, erhält eine Ermäßigung in Höhe von 2 Euro auf den Führungspreis von 7 Euro pro Person. Die Führung beginnt um 13 Uhr.