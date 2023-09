Herbstprogramm im Bildungswerk

Mit der Lesung des Büchner–Preisträger Arnold Stadler am Donnerstag, 14. September, startet das Herbstprogramm des Bildungswerks Meßkirch um 19 Uhr im Festsaal des Meßkircher Schlosses. Arnold Stadler wird aus seinem neuesten Roman „Irgendwo. Aber am Meer“ lesen. Der Eintritt beträgt acht Euro, für Schüler ist der Eintritt frei. In der ersten Woche nach den Sommerferien beginnen ebenfalls drei Sportkurse.

Die Nordic–Walking–Gruppe unter der Leitung von Marion Enke trifft sich mittwochs um 17.30 Uhr am Grillplatz im Ehnried. Auftakt ist am 13. September.

Unter der Leitung von Lisa Kappis beginnen zwei Sport–Kurse in der Goldösch–Schule. „Body–Fit“, ab Donnerstag, 14. September, von 18.45 bis 19.45 Uhr, und der nachfolgende Kurs „Progressive Muskelentspannung“ von 20 bis 21 Uhr.

In der Folgewoche ab 18. September starten zahlreiche Sport–, Musik– und Sprachangebote des Bildungswerks. Bitte rechtzeitig anmelden. Bereits belegt ist der Schwimmkurs I für Herbst und Frühjahr, der Schwimmkurs II für Herbst, das funktionelle Rückentraining sowie Pilates. Anmeldungen per Mail an [email protected] oder telefonisch bei Ulrike Beppler unter 07575 925448.