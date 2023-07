Großes Interesse bei der Eröffnung der Kreiskunstausstellung

Zur Eröffnung der Gruppenausstellung „Kunst im Landkreis Sigmaringen“ mit Preisverleihung sind gut 200 Teilnehmende und Gäste erschienen. Es ist die siebte Kreiskunstausstellung in 49 Jahren und Teil des Kulturschwerpunkts „50 Jahre Landkreis Sigmaringen“. 87 Kunstschaffende, die im Landkreis geboren, aufgewachsen oder ansässig sind, haben sich beworben. Ausgewählt wurden jüngere Werke von 50 Künstlerinnen und Künstlern zwischen 18 und 90 Jahren. Der von den beiden Sparkassen im Kreis gestiftete Kunstpreis ging an Martin Wernert und der Kunstförderpreis an Jenny Reininger. Mit seinen Variationen am Tenorsaxofon lockerte Helmut Wetter, der ebenfalls in der Ausstellung vertreten ist, die Vernissage zusätzlich auf.

Landrätin Stefanie Bürkle begrüßte die Besucher im Festsaal im Schloss Meßkirch: „Der Landkreis feiert seinen 50. Geburtstag und seit den 1980er–Jahren ist die Kunstförderung eine wichtige freiwillige Pflichtaufgabe.“ Auch dank Fördermitteln des Zweckverbands der OEW (Oberschwäbische Elektrizitätswerke) sei die kontinuierliche Ergänzung der Kreiskunstsammlung durch Ankäufe möglich. Sie dankte den Sparkassen im Kreis, die diese Beachtung der Kunst mit der Vergabe des Kunstpreises ergänzen. Neben den Sonderausstellungen geben die Kreiskunstausstellungen einen spannenden Einblick in die „Breite und Vielfalt des bildnerischen Schaffens“ im Landkreis, so Bürkle: „Dass die Teilnehmenden sich, nah und fern der Heimat, immer wieder dem Votum einer wechselnden Jury stellen, ist Ausweis anhaltender bildnerischer Qualität und Originalität.“

Für die Jury der diesjährigen Kreiskunstausstellung sprach die Kunstreferentin der Akademie der Diözese Rottenburg–Stuttgart, Ilonka Czerny. Zusammen mit Martin Mäntele vom Ulmer Museum und dem Kulturreferenten des Kreises und Leiter der Kreisgalerie Edwin Ernst Weber traf die Jury eine nicht einfache Auswahl. Czerny stellte das Goethe–Zitat „in der Kunst ist das Beste genug“ ihrer Einführung voran: „Kunst hat eine exponierte Stellung, ist etwas Besonderes, Herausragendes gegenüber anderem.“ Allerdings gelte es für eine Jury, aus den zu beurteilenden Werken das jeweils „gut, besser und das Beste“ zu finden.

Zur Verleihung des Kunstpreises war Michael Hahn als weiteres Jurymitglied hinzugezogen worden. Der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Kreissparkasse übergab im Namen der Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen und der Sparkasse Pfullendorf Meßkirch den Preis von 3000 Euro an den 1965 in Meßkirch geborenen Künstler Martin Wernert. Am Bild „Mitternacht“ habe ihn das „Innehalten in einer bewegten Welt“ ebenso wie Wernerts Spiel mit dem Licht fasziniert. Der Förderpreis wird bei der Finissage am 22. Oktober übergeben, da die im Jahr 2000 in Sigmaringen geborene Künstlerin Jenny Reininger zurzeit ein Auslandssemester in Australien verbringt.

Kreiskulturamtsleiter Weber gab im Anschluss weitere Information zur Ausstellungsreihe und die „Herausforderung der Präsentation“ in den vorgegebenen Räumen: Eingeordnet wurden 60 Werke in die vier Themenbereiche „Menschen, Architektur, Landschaft und Abstraktion“. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, den alle Künstlerinnen und Künstler sowie Mitwirkenden von Landrätin Bürkle überreicht bekamen.

Die Ausstellung in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch dauert bis zum 22. Oktober; Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr. Sonderführungen mit Martin Mäntele gibt es am Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr, mit Ilonka Czerny am Sonntag, 24. September, 15 Uhr. Finissage und Galeriegespräch mit beteiligten Kunstschaffenden ist am Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr. Weitere Auskünfte erteilt das Landratsamt Sigmaringen unter Telefon 07571/1021141 oder per Mail an [email protected]